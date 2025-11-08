Alanya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken Alaaddin Keykubat Bulvarı'nda belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.