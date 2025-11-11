Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç lastiklerine ateş edilerek durduruldu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bekçi ve polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve lastiklerine ateş edilerek durdurulan otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 20:55 Güncelleme: 11.11.2025 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç lastiklerine ateş edilerek durduruldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bekçi ve polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve lastiklerine ateş edilerek durdurulan otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı.

        Yeşildere Mahallesi'nde C.G'nin kullandığı 07 BHL 253 plakalı otomobil, ara sokaklarda rutin denetimlerini yapan mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymadı.

        Anons üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracını bekçilerin üzerine sürüp kaçmaya başlayan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Ara sokaklardan hızla ilerleyen aracı durdurmak isteyen polisin uyarısını da dikkate almayan otomobil, uyuşturucuyla mücadele amacıyla bölgede denetim yapan ekiplerin çalışmalarını takip eden Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve beraberindeki grubun bulunduğu noktaya kaçışını sürdürdü.

        Otomobilin hızla üzerlerine doğru geldiğini fark eden Zaimoğlu ve beraberindekiler, kendilerine yönelik saldırı niteliğinde olabileceğini değerlendirerek önce havaya, ardından otomobilin lastiklerine ateş açtı. Lastikleri patlayan otomobil, bir süre sonra durdu.

        Sürücü C.G. ile araçtaki H.K, M.D, G.D. ve M.G. gözaltına alındı.

        Açılan ateş sonucu ayağından yaralanan şüpheli H.K, bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Sürücü C.G'nin ilk ifadesinde, arkadaşlarıyla otomobille gezmek için dışarı çıkıp alkol aldıklarını, geç saatlerde uyuşturucu temin etmek amacıyla bölgeye geldiklerini ve alkollü olmaları nedeniyle bekçilerin "dur" ihtarına uymayıp kaçtıklarını belirttiği öğrenildi.

        Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, ilk olarak bekçilerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün, aracını aralarında İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu'nun da bulunduğu polislerin üzerine sürerek kaçtığı anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!

        Benzer Haberler

        Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, devam ediyor
        Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, devam ediyor
        Antalya'da 30 metrelik falezlerden kayalık alana düşerek hayatını kaybeden...
        Antalya'da 30 metrelik falezlerden kayalık alana düşerek hayatını kaybeden...
        Denizden cesedi bulunan kız çocuğunun kimliği belirlendi aile gözyaşlarına...
        Denizden cesedi bulunan kız çocuğunun kimliği belirlendi aile gözyaşlarına...
        Otellerin satın alma yöneticileri Antalya'da buluşacak
        Otellerin satın alma yöneticileri Antalya'da buluşacak
        Antalya'da finans sektörü personeline sendikal eğitim verildi
        Antalya'da finans sektörü personeline sendikal eğitim verildi
        Antalya ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Antalya ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu