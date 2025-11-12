Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GÜNCELLEME - Antalya'da polis memuru eşini ve 2 çocuğunu silahla öldürdü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde cinnet getiren polis memuru eşini ve 2 çocuğunu silahla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 20:09 Güncelleme: 12.11.2025 - 20:09
        GÜNCELLEME - Antalya'da polis memuru eşini ve 2 çocuğunu silahla öldürdü
        Antalya'nın Kepez ilçesinde cinnet getiren polis memuru eşini ve 2 çocuğunu silahla vurarak öldürdü.

        Edinilen bilgiye göre, polis memuru M.G. Demirel Mahallesi'ndeki evlerinde cinnet getirerek eşi F.G. ile kızları M.E.G (10) ve M.G’ye (4) tabancayla ateş açtı.

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Ekiplerin incelemesinin ardından cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Bu sırada binanın önünde bekleyen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

