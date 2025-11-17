Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Görüntüde, yola çıkan motosiklet ile otomobilin çarpışması ve daha sonra otomobilin bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pazarcı Mahallesi Denizyolu Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Ömer Türktaş idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

