        Antalya Haberleri

        Antalya'da düzenlenen "59. Ulusal Kongre" göz hekimlerini buluşturdu

        Türk Oftalmoloji Derneğinin 59. Ulusal Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 binden fazla göz hekiminin katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 13:57 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:57
        Antalya'da düzenlenen "59. Ulusal Kongre" göz hekimlerini buluşturdu
        Türk Oftalmoloji Derneğinin 59. Ulusal Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 binden fazla göz hekiminin katılımıyla başladı.

        Türk göz hekimlerinin mesleki becerilerini ve deneyimlerini artırmayı amaçlayan kongreye, yurt içinden ve dışından göz hekimlerinin yanı sıra 12'si yabancı 412 konuşmacı ile 50'ye yakın firma ve endüstri temsilcisi katıldı.

        Kongrede, katarakt cerrahisinde özellikli durumlar ve yenilikler, premium yapay göz iç lens cerrahisinde güncellenme, retina hastalıkları, vitreoretinal cerrahi, kornea, oküler yüzey ve glokom başta olmak üzere oftalmoloji alanındaki yenilikler ele alınıyor.

        Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, AA muhabirine, kongreyi bu sene Ankara Şubesi'nin katkısıyla düzenlediklerini ve her türlü detayı düşündüklerini söyledi.

        Bilimsel açıdan çok zengin program hazırladıklarını belirten Atilla, "Hem bilimsel açıdan hem de bu alandaki üretici ve ilaç firmalarının sunumlarına imkan verip, en son çıkan teknolojileri üyelerimizle buluşturmayı hedefledik. Kongremize 2 bin göz hekimi katılıyor. Yurt dışından da 100'e yakın hekim katılmakta." dedi.

        Atilla, dünyada bilinen göz uzmanlarını kongreye davet ettiklerine dikkati çekerek, kongrede 1000'den fazla çalışmanın sunulacağını, özellikle gençlerin yer aldığı 30'a yakın oturum yapılacağını ifade etti.

        Gençlerin uzun süredir üzerinde çalıştıkları bilimsel çalışmaları kongrede sunacağına değinen Atilla, şunları kaydetti:

        "Uydu sempozyumlarımız var. Firmaların ürünlerini tanıttıkları, yeni gelişmeleri bize ilettikleri, teknoloji tarafı, ilaç endüstrisi tarafı var. Onun dışında 22 oturum, 7 kurs, 5 tartışma oturumu olacak. Yine 3 farklı branşta video sempozyumumuz olacak. Kongre, meslektaşlarımızın bilimsel ortamda bilgi alışverişi yapmalarını, yeni bilgilere ulaşmalarını sağlayacak hem de sosyal anlamda iletişimimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü daha artıracak."

        Atilla, komşu ve Balkan ülkeleriyle bilimsel paylaşımlarının olduğunu belirterek, kongrede ayrıca Japonya Oftalmoloji Derneği ile ortak panel düzenleyeceklerini, Tayvan ile bilgi alışverişi ve iletişimi artıracak anlaşma imzalayacaklarını aktardı.

        Kongre, 23 Kasım'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

