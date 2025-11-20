Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da kask takmayan sürücülere önce ceza kesildi, sonra kask hediye edildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik polisi ekipleri, yaptıkları motosiklet uygulamasında kask takmayan sürücülere önce ceza kesti, ardından kask hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:28 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da kask takmayan sürücülere önce ceza kesildi, sonra kask hediye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik polisi ekipleri, yaptıkları motosiklet uygulamasında kask takmayan sürücülere önce ceza kesti, ardından kask hediye etti.

        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mola Kavşağı'nda kask takmayan motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

        Denetimde, kask takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Denetime katılan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Başkanı Hakan Çoban da ceza yazılan sürücülere kask hediye ederek, kasksız motosiklet kullanılmaması konusunda önerilerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da "Çocuk Hakları Sokağı" açıldı
        Antalya'da "Çocuk Hakları Sokağı" açıldı
        Uluslararası Resort Turizm Kongresi gerçekleştirildi
        Uluslararası Resort Turizm Kongresi gerçekleştirildi
        Alanya'da motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı
        Alanya'da motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı
        Azerbaycan muaythai federasyon başkanına saldırı davasında 3 tahliye
        Azerbaycan muaythai federasyon başkanına saldırı davasında 3 tahliye
        D Tech Cloud, Turizm Teknolojileri Zirvesi'nde yer aldı
        D Tech Cloud, Turizm Teknolojileri Zirvesi'nde yer aldı
        Antalya'da minik adımlarla 'en haklı' yürüyüş Minikler 20 Kasım Dünya Çocuk...
        Antalya'da minik adımlarla 'en haklı' yürüyüş Minikler 20 Kasım Dünya Çocuk...