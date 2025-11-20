Alanya'da kask takmayan sürücülere önce ceza kesildi, sonra kask hediye edildi

Denetime katılan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Başkanı Hakan Çoban da ceza yazılan sürücülere kask hediye ederek, kasksız motosiklet kullanılmaması konusunda önerilerde bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik polisi ekipleri, yaptıkları motosiklet uygulamasında kask takmayan sürücülere önce ceza kesti, ardından kask hediye etti.

