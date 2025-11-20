Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sahilden kum çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahilden kamyonla kum çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 21:18 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sahilden kum çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahilden kamyonla kum çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulualan'da sahilden kamyona kum yüklendiği ihbarı üzerine bölgede çalışma yaptı.

        Şüpheliler S.İ, S.Ş, A.Ç, A.S. ve İ.Ç'nin kumu kamyonlara yüklediklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Örnek Mahallesi Kumyolu Sanayi Kavşağı yakınında hafriyatçı tarafından kullanılan bir arazide S.İ, S.Ş. ve A.Ç'yi yakaladı.

        Olayda kullanıldığı belirlenen 5 kamyon ile 2 kepçeye de el konuldu.

        Şüphelilerden S.İ, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin ise Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan olaya karıştıkları belirlenen A.S. ile İ.Ç'nin arandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da sivil toplum kuruluşlarına yönelik yapay zeka destekli proje haz...
        Antalya'da sivil toplum kuruluşlarına yönelik yapay zeka destekli proje haz...
        Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda "Yeşil Yakalılar" paneli düzenlendi
        Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda "Yeşil Yakalılar" paneli düzenlendi
        Antalya'da midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Antalya'da midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        KKTC Başbakanı Üstel: Güneye gelen turistlerin kuzeye geçişinin engellenmes...
        KKTC Başbakanı Üstel: Güneye gelen turistlerin kuzeye geçişinin engellenmes...
        ALKÜ, URAP sıralamasında 27 basamak birden yükselip en büyük sıçrama yapan...
        ALKÜ, URAP sıralamasında 27 basamak birden yükselip en büyük sıçrama yapan...
        Alanya'da kask takmayan sürücülere önce ceza kesildi, sonra kask hediye edi...
        Alanya'da kask takmayan sürücülere önce ceza kesildi, sonra kask hediye edi...