Alanya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir beyaz eşya tamir dükkanında çıkan yangın hasara yol açtı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir beyaz eşya tamir dükkanında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir beyaz eşya tamir dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde bulunan çok sayıda beyaz eşya kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.