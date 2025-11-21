Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GastroAntalya 42 ülkeden şefleri buluşturdu

        Antalya'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya), 42 ülkeden gastronomi profesyonellerinin katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 18:06 Güncelleme: 21.11.2025 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        GastroAntalya 42 ülkeden şefleri buluşturdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya), 42 ülkeden gastronomi profesyonellerinin katılımıyla başladı.

        Akdeniz Şefler Kulübü Derneğince Cam Piramit'te düzenlenen organizasyonda, farklı ülkelerden şefler, sektör profesyonelleri ve gastronomi tutkunları buluştu.

        Vali Hulusi Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, GastroAntalya'ya 40'ın üzerinde ülkeden 1400 yarışmacı ve 600 civarında şefin katıldığını söyledi.

        Antalya'nın dünyanın en büyük turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirten Şahin, kentin her yıl yerli ve yabancı 25 milyonu aşkın misafiri ağırladığını dile getirdi.

        Kentin, turizmin yanında tarım şehri de olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

        "Böyle bir coğrafyanın gastronomisi de çok köklü ve çok zengin olur. Turizmle gastronomi zaten çok iyi örtüşüyor, birbirine çok yakışıyor. Bu ikisini bir arada büyütmenin, geliştirmenin arayışı içindeyiz. Bu yüzden bütün paydaşlarımızla coğrafi işaretlerden tutun da kültür ögelerimizin her bir unsuru için özel olarak uğraşıyoruz. Gastronomi festivalleri de bunun bir parçası. Antalya her geçen gün şeflerin buluşma noktası, gastronominin merkezi haline geliyor. Dünyanın gastronomi merkezi olmaya doğru inşallah gideceğiz."

        - "Şeflerimizin hepsi kendi alanlarında duayen"

        Akdeniz Şefler Kulübü Derneği Başkanı Bilal Yüreğir de 42 ülkeden şefleri ağırladıklarını söyledi.

        GastroAntalya'ya katılan şeflerin alanlarında duayen isimlerden oluştuğuna dikkati çeken Yüreğir, buluşmada lise ve üniversite öğrencileri ile ustaların tabaklarını yarıştıracağını kaydetti.

        Gastronomiye gönül veren herkesi bu buluşmaya beklediklerini dile getiren Yüreğir, "Bu yılki sloganımız 'Şeflerin başkenti Antalya.' Yola Antalya'yı temsilen çıktık ama artık globalleştik. GastroAntalya bütün bölgelerden şefleri ağırlıyor. Dünyada beyaz gömleği giyip tezgah başına geçen herkes çemberimizin içinde." dedi.

        GastroAntalya, farklı mutfak lezzetleri ve etkinliklerle 23 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı tahmini bütçesi 47 milyar TL AS...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı tahmini bütçesi 47 milyar TL AS...
        Akdeniz Üniversitesi "THE Disiplinler Arası Bilim Sıralaması"nda ilk 300'de
        Akdeniz Üniversitesi "THE Disiplinler Arası Bilim Sıralaması"nda ilk 300'de
        Kumluca'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kumluca'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Manavgat'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi
        Manavgat'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi
        Kumluca'da tropikal meyve serasında kahve fidanı için deneme ekimi yapıldı
        Kumluca'da tropikal meyve serasında kahve fidanı için deneme ekimi yapıldı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Antalya Valiliğini ziyaret etti
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Antalya Valiliğini ziyaret etti