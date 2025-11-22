Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Kasımpaşa ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 23:16 Güncelleme: 22.11.2025 - 23:16
        Alanyaspor, Kasımpaşa maçına hazır
        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Kasımpaşa ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

        İdman dar alanda top kapmanın ardından taktik çalışmayla sona erdi.

        Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçı, Alanya Oba Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.

