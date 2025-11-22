Alanyaspor, Kasımpaşa maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Kasımpaşa ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.
İdman dar alanda top kapmanın ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçı, Alanya Oba Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.
