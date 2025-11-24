Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 10:28 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Ekmel Mahallesi D-400 kara yolu kenarına motosikletini park eden Mustafa Yalçın'a (75), yakınının evine uğramak için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada B.A. (25) idaresindeki 42 BZA 88 plakalı otomobil çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Yalçın'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yalçın'ın cenazesi, incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!

        Benzer Haberler

        Avrupa ülkelerine 12 milyon dolarlık yılbaşı çiçeği
        Avrupa ülkelerine 12 milyon dolarlık yılbaşı çiçeği
        Ahmet Yesevi İlkokulu'nda öğrencilerden öğretmenlere özel gösteri
        Ahmet Yesevi İlkokulu'nda öğrencilerden öğretmenlere özel gösteri
        Antalya'da restoranda yemek yedikten sonra silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi...
        Antalya'da restoranda yemek yedikten sonra silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi...
        Profesör deniz dibinde taşlardan balıklara yuva yaptı: 12 tür barış içinde...
        Profesör deniz dibinde taşlardan balıklara yuva yaptı: 12 tür barış içinde...
        Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangında eski okulun çatısı yandı
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangında eski okulun çatısı yandı