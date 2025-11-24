Antalya'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekmel Mahallesi D-400 kara yolu kenarına motosikletini park eden Mustafa Yalçın'a (75), yakınının evine uğramak için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada B.A. (25) idaresindeki 42 BZA 88 plakalı otomobil çarptı.

