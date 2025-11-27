Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da polisten şafak operasyonu

        Antalya'da polis ekiplerince "Zeytinköy" olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 13:42 Güncelleme: 27.11.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da polisten şafak operasyonu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da polis ekiplerince "Zeytinköy" olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muratpaşa ilçesindeki "Zeytinköy" olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi.

        Çok sayıda asayiş biriminin katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi.

        Mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına alan ekipler, belirlenen adreslerde arama yaptı.

        Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin resmi açıklamanın, ilerleyen saatlerde yapılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri

        Benzer Haberler

        Taraftar otobüsü şoförü, direksiyonu bırakıp oynadı (2)
        Taraftar otobüsü şoförü, direksiyonu bırakıp oynadı (2)
        Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, Antalya'da sağlık teknolojileri konferansı...
        Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, Antalya'da sağlık teknolojileri konferansı...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Nasıl ki savunma sanayinde yerlilik oranımızı zir...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Nasıl ki savunma sanayinde yerlilik oranımızı zir...
        Ölümle dansa çifte ceza
        Ölümle dansa çifte ceza
        Bakan Memişoğlu: Sağlıkta üç büyük yapay zeka projesi hayata geçirildi
        Bakan Memişoğlu: Sağlıkta üç büyük yapay zeka projesi hayata geçirildi
        Her bir GES hem sürdürülebilir enerji üretimine hem de çevresel iyileşmeye...
        Her bir GES hem sürdürülebilir enerji üretimine hem de çevresel iyileşmeye...