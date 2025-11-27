Antalya'da polisten şafak operasyonu

Mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına alan ekipler, belirlenen adreslerde arama yaptı.

Çok sayıda asayiş biriminin katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Antalya'da polis ekiplerince "Zeytinköy" olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.