Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı

        Türk Deniz Kuvvetlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı kapsamında "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 13:26 Güncelleme: 02.12.2025 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Deniz Kuvvetlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı kapsamında "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri yapıldı.

        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, katılımcı ve gözlemci ülke temsilcileri ile gazeteciler, tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nde gerçekleştirilen faaliyetleri TCG Kemalreis fırkateyninden takip etti.

        Faaliyete Azerbaycan gemiye çıkarma birliği, ABD terörle mücadele güvenlik timi, Pakistan ise deniz karakol uçağı ile katılımcı ülke olarak iştirak etti. Tatbikata 19 ülke de gözlemci olarak katıldı.

        Tatbikatta Türk Deniz Kuvvetlerinden gemi, denizaltı ve hava unsurlarının yanı sıra SAT ve SAS timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 5 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 44 F-16 uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 sahil güvenlik botu görev aldı.

        Antalya'daki Sarısu Plajı'na tatbikat kapsamında amfibi hücum akını gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği plajdaki rehin alınan kişileri kurtarmak için TCG Sancaktar gemisinin havuz güvertesinden 3 amfibi çıkarma aracı LCVP ve 4 Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ve 5 bot denize açıldı.

        Bu sırada gemideki diğer amfibi deniz piyade birlikleri askeri helikopterlerle Sarısu Sahili'ne inerek kıyı emniyeti aldı.

        Sahile içerisinde zırhlı personel taşıyıcının bulunduğu bot, LCM ve ZAHA'larla ulaşan birlikler, kıyıdaki el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirdikten sonra rehineleri kurtardı.

        Tatbikat kapsamında senaryo gereği yaralanan bir personel de helikopterle TCG Sancaktar'a nakledildi.

        TCG Sancaktar'a inen Türkiye ve Azerbaycan askeri birlikleri iki ülkenin bayraklarını açarak Oramiral Tatlıoğlu'nu selamladı.

        Tatbikat kapsamında TCG Kemalreis'e yaklaşan TCG Heybeliada ve TCG Büyükada gemilerinden posta çantası ile malzeme transferi gerçekleştirildi.

        Faaliyetin sonunda tatbikata katılım sağlayan unsurlar tarafından selamlama geçişi gerçekleştirildi.

        Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 22 Kasım-3 Aralık'ta gerçekleştirilen tatbikata 30 gemi, 67 hava aracı, su altı taarruz, su altı savunma ve KBRN görev timleri ile 1 amfibi deniz piyade taburunun katıldığını belirtti.

        Tatlıoğlu, tatbikatın ayrıca NATO Daimi Deniz Görev Grubu ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’ndan 8 gemi ve 19 ülkeden 93 katılımcı olmak üzere 11 bin personelin katılımıyla başarıyla icra edildiğini söyledi.

        103 kişilik kontrol merkezi tarafından yönetilen tatbikat ile kriz mukabele harekatı, çok tehditli ortamda harekat ve insani yardım hareketi gibi çok sayıda harekat çeşidine yönelik eğitimler yapıldığını anlatan Tatlıoğlu, "Tatbikat sürecinde insansız hava araçları ve zırhlı amfibi hücum araçları, amfibi harekatta başarıyla kullanılmış, kamikaze insansız deniz araçları ile muhasım unsurlara sürü halinde taarruz eğitimleri gerçekleştirilmiş, insansız hava araçları, insansız deniz araçları ve denizaltıların müşterek harekatına yönelik usuller denenmiştir." dedi.

        Doğu Akdeniz’in tarihte ilk denizci medeniyetlerin doğduğu, 3 kıtanın buluştuğu çok önemli bir bölge olduğuna dikkati çeken Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

        "Doğu Akdeniz konumu sayesinde güvenlik, enerji yolları ve ulaşım gibi birçok alanda her dönem stratejik öneme sahip olmuştur. Doğu Akdeniz’de güvenli bir ortam oluşturulması ülkemizin geleceği için milli bir zorunluluktur. Bu nedenle Doğu Akdeniz’in gerek deniz alanlarındaki uyuşmazlıkların gerekse kara alanındaki çatışmaların, olumsuz etkilerinden korunmuş bir güvenlik ve istikrar alanı olması en önemli görevlerimizdendir. Tatbikat, Deniz Kuvvetlerimizin seçkin personelinin, Doğu Akdeniz’de ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasına muktedir olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın teminatıdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Antalya'da şehit aileleri ve gaziler için iş birliği protokolü imzalandı
        Antalya'da şehit aileleri ve gaziler için iş birliği protokolü imzalandı
        Minikler "Bir Saksı Bir Umut" projesiyle toprakla buluştu
        Minikler "Bir Saksı Bir Umut" projesiyle toprakla buluştu
        Antalya'da "Aspendos Ensemble" tango konseri sahneye taşınacak
        Antalya'da "Aspendos Ensemble" tango konseri sahneye taşınacak
        ASAT altyapı yatırımlarını tamamlarken asfalt çalışmalarını da hızlandırıyo...
        ASAT altyapı yatırımlarını tamamlarken asfalt çalışmalarını da hızlandırıyo...
        32. Golf Mad Turnuvası Antalya'da başladı
        32. Golf Mad Turnuvası Antalya'da başladı
        Narkokapan operasyonu: 455 tutuklama
        Narkokapan operasyonu: 455 tutuklama