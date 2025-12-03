Habertürk
        Antalya ve çevre illerde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Giriş: 03.12.2025 - 14:41 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:41
        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ayhan Ünal ile Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Karavural Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Ünal, burada yaptığı konuşmada, Müdürlüğe bağlı faaliyet gösteren Otizm ve Rehberlik Danışma Merkezi'nde otizmli bireylere gündüzlü bakım hizmetinin sunulduğunu söyledi.

        Yine İl Müdürlüğü denetiminde faaliyet gösteren özel bakım merkezleriyle engellilere yatılı bakım hizmeti verildiğini anlatan Ünal, "Müdürlüğümüzce yürütülen erişilebilirlik faaliyetleriyle umuma açık binaların, açık alanların ve toplu taşıma araçlarının engelli bireyler tarafından güvenli ve bağımsız kullanılması sağlanmaktadır. Engelli kimlik kartı ve evde bakım yardımının sağlanması da yine Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir." diye konuştu.

        - "Okullarda özel eğitim öğretmeni ve destek personeli sayısı artırılmalı"

        Ortak basın açıklamasını okuyan Karavural da engellilerin potansiyelini gerçekleştirmesinin önünde erişilebilirlik eksikliği, eğitimde eşitsizlik, toplumsal ön yargı ve ayrımcılık gibi bariyerler olduğunu söyledi.

        Kamu ve özel sektörün tüm yapılarını, dijital hizmetler ve ulaşım araçlarını evrensel tasarım standartlarına uygun hale getirmesi gerektiğini ifade eden Karavural, şöyle konuştu:

        "Okullarda özel eğitim öğretmeni ve destek personeli sayısı artırılmalı, öğrenme materyalleri erişilebilir formatlarda, nitelikli şekilde sunulmalıdır. Engelli bireylere uygun çalışma koşulları sağlanmalı, işverenlere teşvikler iyileştirilmeli ve kota uygulamaları tavizsiz denetlenmelidir. Sağlık cihazlarının geri ödemeleri hızlandırılmalı, rehabilitasyon merkezlerinin sayısı artırılarak hizmete erişim kolaylaştırılmalıdır. Ön yargıları kırmaya yönelik eğitimler, kampanyalar ve medya çalışmaları ayrımcılığı sonlandırmak adına yaygınlaştırılmalıdır."

        Konuşmaların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi bando ve kent orkestrası konser verdi.

        - Muğla

        Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte İl Müdürü Yakup Kütük ile Muğla Engelliler Derneği, Muğla Sessizler Spor Kulübü, Zihinsel Engelliler Derneği, Türkiye Beyazay Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği ve Muğla Tip 1 Diyabetliler Derneği temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Engelli bireylerin toplumsal yaşamda eşit ve aktif yer almasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan törene, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi parti temsilcileri, kurum yetkilileri ve STK temsilcileri de katıldı.

        Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tamamlandı.

        - Burdur ve Isparta

        Burdur Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde öğrenciler tarafından yapılan el işlerinin bulunduğu serginin açılışı yapıldı.

        Daha sonra öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi ve etkinlik pasta kesiminin ardından sona erdi.

        Etkinliğe, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Balcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Çakır, Baro Başkanı Meltem Özdemir ve öğrenciler katıldı.

        Isparta'da da Vali Abdullah Erin, Karınca Derneğini ziyaret etti. Burada engelli bireylerle sohbet eden Erin, yaptıkları el emeği ürünleri inceledi.

        Daha sonra Körler Derneğini de ziyaret eden Erin'e, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse de eşlik etti.

