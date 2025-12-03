Kaş'ta yelkenli bir yat yandı
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında çıkan yangında yelkenli yat kullanılamaz hale geldi.
Patara Plajı açıklarında yelkenli yatta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yat kullanılamaz hale geldi.
Kaptanın, yattan şişme botla ayrıldığı öğrenildi.
