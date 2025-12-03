Habertürk
        Kaş'ta yelkenli bir yat yandı

        Kaş'ta yelkenli bir yat yandı

        Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında çıkan yangında yelkenli yat kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 14:33 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:33
        Kaş'ta yelkenli bir yat yandı
        Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında çıkan yangında yelkenli yat kullanılamaz hale geldi.

        Patara Plajı açıklarında yelkenli yatta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yat kullanılamaz hale geldi.

        Kaptanın, yattan şişme botla ayrıldığı öğrenildi.

