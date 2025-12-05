Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GÜNCELLEME - Antalya'da muz bahçelerinde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde muz bahçelerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Antalya'da muz bahçelerinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde muz bahçelerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Zeytinada Mahallesi'nde bulunan muz bahçelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, İHH arama kurtarma ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale ederek söndürdüğü yangında 50 dekar muz bahçesi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Antalya'da muz bahçesinde yangın
        Antalya'da muz bahçesinde yangın
        Karavanla denize sürüklenen Rus turistler kurtarıldı
        Karavanla denize sürüklenen Rus turistler kurtarıldı
        Antalya ve ilçelerinde sağanak etkili oldu (2)
        Antalya ve ilçelerinde sağanak etkili oldu (2)
        IAEE MECA Konferansı'nda karbonsuzlaştırma sürecinin petrokimya ürünlerine...
        IAEE MECA Konferansı'nda karbonsuzlaştırma sürecinin petrokimya ürünlerine...
        Başkan Güngör, başkan Hisarcıklıoğlu'na dosya sundu
        Başkan Güngör, başkan Hisarcıklıoğlu'na dosya sundu
        Antalya'da kaçak bin 660 adet elektronik sigara ve 7 bin 500 paket sigara e...
        Antalya'da kaçak bin 660 adet elektronik sigara ve 7 bin 500 paket sigara e...