IAEE MECA Konferansı'nda karbonsuzlaştırma sürecinin petrokimya ürünlerine talebi artıracağı vurgulandı
Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneğinin (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı'nda karbonsuzlaştırma sürecinin petrolün akaryakıt kısmında talebi azaltırken petrokimya ürünlerinde artıracağı vurgulandı.
Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneğinin (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı'nda karbonsuzlaştırma sürecinin petrolün akaryakıt kısmında talebi azaltırken petrokimya ürünlerinde artıracağı vurgulandı.
Anadolu Ajansının
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.