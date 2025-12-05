Habertürk
Habertürk
        Antalya'ya yeni coğrafi işaretli ürünler kazandırılacak

        Antalya'ya yeni coğrafi işaretli ürünler kazandırılacak

        Antalya Valiliği himayesinde sürdürülen Coğrafi İşaret Seferberliği kapsamında, Akseki'ye özgü dört geleneksel ürün için tanıtım programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 19:16 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:16
        Antalya'ya yeni coğrafi işaretli ürünler kazandırılacak
        Antalya Valiliği himayesinde sürdürülen Coğrafi İşaret Seferberliği kapsamında, Akseki’ye özgü dört geleneksel ürün için tanıtım programı düzenlendi.

        Akseki Kaymakamlığı ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na Coğrafi İşaret Başvurusu yapılan Akseki Ekşi Tarhana Çorbası, Akseki Filizli Pilavı, Akseki Saraylı Tatlısı ile Akseki Çimi Peyniri, düzenlenen programda tanıtıldı.

        Akseki Hakime Hanım Konağı'nda gerçekleştirilen programa Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Şahin, programda yaptığı konuşmada, Antalya’nın kültürel değerlerini yaşatma ve tescil ettirme konusunda titizlikle çalışıldığını belirtti.

        Antalya genelinde yürütülen coğrafi işaret seferberliğinin Akseki’ye kadar ulaştığını kaydeden Şahin, "Köklü bir tarihe sahip Akseki’nin değerleri üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, Akseki Ekşi Tarhana Çorbası, Akseki Filizli Pilavı ve Akseki Saraylı Tatlısı için başvurular yapıldı. Ayrıca Akseki Çimi Peyniri de muhteşem bir keçi peyniri, onun başvurusunu da Antalya Ticaret ve Sanayi Odamız gerçekleştirdi. Antalya’nın tüm kültürel ve coğrafi değerleri üzerinde titizlikle çalışıyoruz." diye konuştu.

        Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca da programın ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ilçenin geleneksel lezzetlerinin tescillenmesinin Akseki adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

        Akseki Coğrafi İşaretler Komisyonu Üyesi Ahmet Arslan ise yöresel ürünlerin kültürel arka planına dikkati çekerek, "Yörüklük ve yerleşikliğin kesiştiği Akseki’de halkın yeme içme alışkanlığı doğal olarak kültürün izlerini taşıyor. Ekşi tarhanada gördüğünüz yabani eriğin buğdayla buluşması, filizli pilavda üzüm yaprağı ve bulgurun bir araya gelmesi, aslında bu coğrafyanın yaşam biçimini çok iyi yansıtan örneklerdir. Coğrafi işaret başvurularımızla bu ürünlerin tescillenmesini sağlayarak, yöremizin kadim kültürünü ülke genelinde ve uluslararası düzeyde tanıtma imkanı elde ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Programın ev sahibi olan tarihi konağın sahibi Hakime Yılmaz da etkinliğin Akseki’nin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi.

        Konuşmasının ardından Vali Hulusi Şahin, beraberindeki heyetle, coğrafi işaret tescili aşamasındaki ürünleri inceledi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

