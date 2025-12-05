Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        TDV kadın kolları gönüllüleri Antalya'daki motivasyon kampında buluştu

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlenen "Gönüllü Motivasyon Kampı" Antalya'da düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 17:15 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:15
        TDV kadın kolları gönüllüleri Antalya'daki motivasyon kampında buluştu
        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlenen "Gönüllü Motivasyon Kampı" Antalya'da düzenlendi.

        Vakfın yurt içi ve yurt dışındaki hayır çalışmalarına destek veren kadın kolları sorumluları, Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'ndaki organizasyonda bir araya geldi.

        Türkiye başta olmak üzere, 149 ülkede faaliyet yürüten TDV'nin çalışmalarında aktif rol alan gönüllüler, tecrübe paylaşımında bulundu.

        Gönüllüler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve motivasyonu artırmak amacıyla organize edilen etkinlikte, vakfın insani yardım, eğitim ve sosyal hizmetler alanındaki projelerinde kadın gönüllülerin üstlendiği role dikkat çekildi.

        Programda konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, vakfın 1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığını desteklemek amacıyla kurulduğunu, bugün ise 50 yıllık tecrübesiyle 149 ülkede faaliyet gösteren küresel bir iyilik hareketine dönüştüğünü söyledi.

        Vakfın ulaştığı noktada taşra teşkilatının ve gönüllülerin büyük emeği olduğunu vurgulayan Balkan, "Gönüllü olarak çalışıyor olmanız bu işin bereketini katbekat artırıyor. Herhangi bir beklenti ve menfaat olmadan gece gündüz demeden yaşlılara, gençlere, engellilere ve çocuklara koşturuyorsunuz." dedi.

        Vakfın ulaştığı bağış miktarlarına ve yardım kapasitesine ilişkin verileri de paylaşan Balkan, şunları kaydetti:

        "Vakfımız çok ciddi bir büyüklüğe ulaştı. Zekat, kurban ve diğer tüm bağış kalemleri dahil edildiğinde vakfımıza gelen bağış miktarı 8 milyar lirayı buldu. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda yaklaşık 900 bin hisse kurban kesimi gerçekleştirdik. Bu sene bu rakamın 1 milyonu bulacağını tahmin ediyoruz. Yurt dışına gittiğimizde sadece et veya gıda kolisi vermiyoruz. Aslında oradaki insanların gönüllerine ve kalplerine hitap ediyoruz. Bu çalışmalar kardeşliği ve merhameti barındırıyor."

        Bağışçılara yönelik şeffaflık çalışmalarına da değinen Balkan, kesilen kurbanların videolarının bağışçılara gönderilmesinin güven duygusunu daha da pekiştirdiğini sözlerine ekledi.

        TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu ise Türkiye'nin 81 ilinden gelen gönüllülerin aynı iyilik ve dua ortak paydasında buluştuğunu ifade etti.

        Konuşmasında gönüllülüğü "hayırlı insan olmanın en güzel hali" olarak tanımlayan Kahyaoğlu, afet bölgelerinden Gazze'deki mazlumlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan kadın gönüllüleri "iyiliğin sessiz orduları" olarak nitelendirdi.

        Kahyaoğlu, tecrübe paylaşımlarıyla daha fazla insana ulaşmayı ve yürütülen hayır hizmetlerini bir adım daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

        Antalya İl Müftüsü Aydın Yığman da iyiliğin hem yapan hem de yapılan kişi üzerinde iyileştirici bir etkisinin bulunduğuna dikkati çekti.

        Bugünün dünyasında artan bireyselleşme ve yalnızlaşma sorununa karşı gönüllülük esaslı yardımlaşmanın önemine işaret eden Yığman, kadınların hayır hizmetlerinde ve yürütülen çalışmalarda öncü rol üstlendiklerini ifade etti.

