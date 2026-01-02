Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kepez Kent Tiyatrosu'nda ücretsiz oyunlar sahnelenecek

        Kepez Kent Tiyatrosu oyuncuları, yeni yılda da ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 14:22 Güncelleme: 02.01.2026 - 14:22
        Kepez Kent Tiyatrosu'nda ücretsiz oyunlar sahnelenecek
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklara ve yetişkinlere özel 4 oyun, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

        Yetişkin oyunları "Kaç Baba Kaç" ile kara komedi türündeki "Medyum", dönüşümlü olarak cuma ve cumartesi günleri saat 20.00'de seyircinin beğenisine sunulacak.

        Çocuk oyunu "Dilek Elması" ve "Bu Benim Masalım" da pazar günleri saat 14.00'te dönüşümlü olarak sahneye konulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

