        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yeşilay'dan Akseki'de esnafa ziyaret

        Yeşilay Antalya Şubesi Akseki Temsilciliği üyeleri, bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçe esnafını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 09:27 Güncelleme: 03.01.2026 - 09:27
        Yeşilay'dan Akseki'de esnafa ziyaret
        Yeşilay Antalya Şubesi Akseki Temsilciliği üyeleri, bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçe esnafını ziyaret etti.

        Ziyarette, Yeşilay'ın Akseki'de hayata geçirdiği farkındalık etkinlikleri, eğitim faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında esnafa bilgi verildi. Program kapsamında esnafın görüş ve önerileri de dinlendi.

        Esnaflardan Özgür Koparan, bağımlılıkla mücadelede sahada yapılan bilgilendirme çalışmalarını çok kıymetli bulduğunu belirterek, toplumun her kesiminin sürece dahil edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

        Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının ilçe genelinde sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

