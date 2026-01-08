Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Havalimanı geçen yıl 39 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

        Antalya Havalimanı, geçen yıl 39 milyon 160 bin 491 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:46 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Havalimanı geçen yıl 39 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Havalimanı, geçen yıl 39 milyon 160 bin 491 yolcuya hizmet verdi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce Antalya Havalimanı'nın geçen yıla ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

        Buna göre, Antalya Havalimanı'nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 503 bin 419, dış hat yolcu trafiği 571 bin 856 oldu. Aralıkta toplam 1 milyon 75 bin 275 yolcuya hizmet verildi.

        Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 15, dış hatlarda 4 bin 285 olmak üzere toplamda 8 bin 300'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralıkta toplamda 11 bin 538 ton oldu.

        Geçen yılın 12 aylık verilerine göre ise Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 39 milyon 160 bin 491, uçak trafiği 240 bin 129, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 466 bin 130 ton olarak kayıtlara geçti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Saldırganlar yakalandı
        Saldırganlar yakalandı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi

        Benzer Haberler

        Antalya'da MHRS üzerinden "çevrim içi" sigara bırakma uygulaması başladı
        Antalya'da MHRS üzerinden "çevrim içi" sigara bırakma uygulaması başladı
        Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi 12 poliklinikte hizmet sunuyor
        Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi 12 poliklinikte hizmet sunuyor
        Sırt çantalı 'Kahraman fareler' enkaz altında nefes arayacak
        Sırt çantalı 'Kahraman fareler' enkaz altında nefes arayacak
        Esenler Erokspor, Antalya'daki devre arası çalışmalarını tamamladı
        Esenler Erokspor, Antalya'daki devre arası çalışmalarını tamamladı
        Antalya'da sahte polis baskınıyla kripto para çalan 13 şüpheliden 10'u tutu...
        Antalya'da sahte polis baskınıyla kripto para çalan 13 şüpheliden 10'u tutu...
        Antalya'da 'sahte polis' operasyonu ile 4 milyon dolarlık kripto vurgunu
        Antalya'da 'sahte polis' operasyonu ile 4 milyon dolarlık kripto vurgunu