Nazım Hikmet doğumunun 124. yılında Antalya'da anılacak

Edebiyat ve sahne sanatlarıyla ilgilenenlere hitap eden program, ücretsiz sahnelenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının yapımı olan gösteri, 14 Ocak saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda (AKM) sahnelenecek.

