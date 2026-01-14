Antalya'da iş kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde kalfalık yaptığı iş yerinde düşerek yaralanan 17 yaşındaki genç, hastanedeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Merkez Mahallesi'nde bir iş yerinde kalfa olarak çalışan İsmail Günalı, 10 gün önce çalıştığı sırada düşerek ağır yaralandı.
Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan genç, buradaki müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. Günalı, tedaviye rağmen hayatını kaybetti.
Gencin cenazesinin Serik'teki Belkıs Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
