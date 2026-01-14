Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da iş kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde kalfalık yaptığı iş yerinde düşerek yaralanan 17 yaşındaki genç, hastanedeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:04 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:04
        Antalya'da iş kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü
        Antalya'nın Serik ilçesinde kalfalık yaptığı iş yerinde düşerek yaralanan 17 yaşındaki genç, hastanedeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Merkez Mahallesi'nde bir iş yerinde kalfa olarak çalışan İsmail Günalı, 10 gün önce çalıştığı sırada düşerek ağır yaralandı.

        Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan genç, buradaki müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. Günalı, tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

        Gencin cenazesinin Serik'teki Belkıs Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

