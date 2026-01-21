Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da üreticiler seralarda zirai don nöbeti tutuyor

        Antalya'da ürünlerini soğuktan korumak isteyen üreticiler, seralarda soba yakarak zirai don nöbeti tutmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 09:37 Güncelleme: 21.01.2026 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da üreticiler seralarda zirai don nöbeti tutuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da ürünlerini soğuktan korumak isteyen üreticiler, seralarda soba yakarak zirai don nöbeti tutmaya başladı.

        Yılın 12 ayı yaş sebze ve meyve üretiminin yapıldığı kentte etkili olmaya başlayan düşük hava sıcaklığı, seralardaki ürünleri de olumsuz etkiliyor. Üreticiler, ürünlerini dondan korumak için seralarda gece boyunca nöbet tutuyor.

        Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı Aksu ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düşmesiyle domates seralarında ısıtma sistemleri devreye alındı.

        Çiftçiler seralarında ısıtma, yağmurlama ve dumanlama gibi yöntemlerle ürünlerini korumaya çalışıyor. Gece gündüz seralarında kalan üreticiler, sıcaklık değerlerini sürekli kontrol ederek don riskine karşı önlem alıyor.

        İhsaniye Mahallesi'nde bulunan 27 dönümlük domates serasında da don nöbeti gece boyunca sürdü.

        İşletme müdürü Cüneyt Sonkan, AA muhabirine, soğuk havalarda yoğun mesai yaptıklarını söyledi.

        Serada 6 kömürle çalışan kalorifer sobası ile 46 odun sobası bulunduğunu belirten Sonkan, "Akşam saatlerinde sıcaklık düşmeye başlayınca sobalarımızı yakıyoruz. Genellikle sıcaklık 2 derecenin altına indiğinde ısıtma sistemlerini devreye alıyoruz." dedi.

        Gece boyunca yaklaşık 12 saat süren nöbet tuttuklarını anlatan Sonkan, "Üç kişiyle görev yapıyoruz. Her 25 dakikada bir kömürleri karıştırıyoruz. Bir kalorifer sobası gecede yaklaşık 250 kilogram kömür, odun sobaları ise 150 kilogram odun tüketiyor. Gündüzleri de sobaların bakımını yaparak bir sonraki geceye hazırlanıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"

        Benzer Haberler

        Antalya'da 6 bin 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
        Antalya'da 6 bin 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
        Antalya'da durdurulan araçtan tarihi Kur'an-ı Kerim ve tarihi eser çıktı
        Antalya'da durdurulan araçtan tarihi Kur'an-ı Kerim ve tarihi eser çıktı
        Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
        Antalya'da drift atan sürücüye para cezası kesildi
        Antalya'da drift atan sürücüye para cezası kesildi
        Antalya'da drift yapan sürücüye sosyal medya paylaşımı sonrası ceza
        Antalya'da drift yapan sürücüye sosyal medya paylaşımı sonrası ceza
        Antalya'da amatör balıkçılar için turnuva düzenlendi
        Antalya'da amatör balıkçılar için turnuva düzenlendi