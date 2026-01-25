Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da "Ölçülebilir mi güzellik? İdeadan günümüze estetik yargı" söyleşisi düzenlendi

        Ressam ve heykeltıraş Gözde Sarı, Antalya'da "Ölçülebilir mi güzellik? İdeadan günümüze estetik yargı" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 09:21 Güncelleme: 25.01.2026 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Ölçülebilir mi güzellik? İdeadan günümüze estetik yargı" söyleşisi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ressam ve heykeltıraş Gözde Sarı, Antalya'da "Ölçülebilir mi güzellik? İdeadan günümüze estetik yargı" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

        Muratpaşa ilçesindeki Galeri T'de düzenlenen söyleşide, güzellik kavramının tarihsel süreçteki yorumları ele alındı.

        Sarı, burada yaptığı konuşmada, güzelliğin bir dönem tamamen matematiksel ve nesnel bir gerçeklik olarak kabul edildiğini belirtti.

        Güzelliğin bugün politik bir mücadele alanına dönüştüğüne dikkati çeken Sarı, "Güzellik artık sadece estetik bir kavram değil, toplumsal hiyerarşileri pekiştiren bir mekanizmadır." dedi.

        Güzelliğin tek bir tanıma sığdırılamayacağını anlatan Sarı, şunları kaydetti:

        "Güzellik hem biyolojik bir zemin hem kültürel bir inşa hem de bireysel bir deneyimdir. Güzelliğin nesnel olup olmadığı konusu yeni bir alan daha açıyor. Bu alan, güzellik deneyimini nasıl daha zengin, daha derin, kapsayıcı ve özgür kılabileceğimizdir."

        Yapay zeka ve nöroestetik konularına da değinen Sarı, algoritmaların milyonlarca görüntüden ürettiği "kusursuz" görsellerin, insan ruhunun ve sanatçının öznel dehasının yerini alıp alamayacağı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        Söyleşiye, doğal çakıl taşı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı ve çok sayıda sanatçı katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi

        Benzer Haberler

        Antalya'da teknoloji indirimi izdihama yol açtı: 10 saat yağmur altında bek...
        Antalya'da teknoloji indirimi izdihama yol açtı: 10 saat yağmur altında bek...
        Alanya'da 3 katlı binada yangın paniği
        Alanya'da 3 katlı binada yangın paniği
        AK Parti heyeti su taşkınlarından etkilenen Kumluca'daki çiftçileri ziyaret...
        AK Parti heyeti su taşkınlarından etkilenen Kumluca'daki çiftçileri ziyaret...
        Evinin önündeki parkta ölü bulundu
        Evinin önündeki parkta ölü bulundu
        'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı (3)
        'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı (3)
        Sağanak sonrası evde mahsur kalan 4 köpek iş makinesiyle kurtarıldı
        Sağanak sonrası evde mahsur kalan 4 köpek iş makinesiyle kurtarıldı