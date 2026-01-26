Habertürk
Habertürk
        Alanya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Alanya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:40 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:40
        Alanya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

        Konaklı Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

