        Alanya Haberleri

        Alanya'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:47 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:47
        Alanya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.


        Oba Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Mehmet Yerli'nin (69) yatak odasında hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


        İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


        Sağlık ekibi, Yerli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


        Yerli'nin cenazesi incelemelerin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

