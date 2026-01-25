Habertürk
        Manavgat'ta Doğu Türkistan konferansı düzenlendi

        Manavgat'ta Doğu Türkistan konferansı düzenlendi

        Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Türkiye'nin birçok kriz bölgesinde sergilediği adil hakemlik rolünü Doğu Türkistan meselesinde de icra etmesini beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 09:27 Güncelleme: 25.01.2026 - 09:27
        Manavgat'ta Doğu Türkistan konferansı düzenlendi
        Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Türkiye'nin birçok kriz bölgesinde sergilediği adil hakemlik rolünü Doğu Türkistan meselesinde de icra etmesini beklediklerini söyledi.

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Manavgat Şubesi tarafından ilçedeki İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Doğu Türkistan" konulu konferansa katılan Tümtürk, bölgede yaşanan insan hakları ihlallerine ve Türkiye'nin diplomatik gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ile Suriye ve Libya'daki stratejik hamlelerin Türk dış politikasının gücünü gösterdiğini belirten Tümtürk, Türkiye'nin tarihi misyonuna geri döndüğünü ifade etti.

        Devletin kararlılığıyla terörün bitme noktasına getirildiğini kaydeden Tümtürk, Doğu Türkistanlılar olarak Türkiye'den büyük bir beklenti içerisinde olduklarını söyledi.

        Tümtürk, "Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında ve dünyanın birçok kriz bölgesinde sergilediği proaktif ve adil hakemlik rolünü Doğu Türkistan meselesinde de icra etmesini bekliyoruz. Türkiye, terazinin tam ortasındadır ve ağırlığını koyduğu taraf galip gelecektir." dedi.

        Doğu Türkistan'daki güncel durumu "adı konmamış bir soykırım" olarak nitelendiren Tümtürk, Çin yönetiminin "fikri ıslah" adı altında yürüttüğü faaliyetlerin uluslararası raporlarla ifşa edildiğini savundu.

        Tümtürk, şöyle konuştu:

        "Çin'in inkar ettiği işkence kamplarında 5 milyondan fazla Müslüman Uygur Türk'ü baskı görüyor. Uydu görüntüleri ve tanıklıklar bu zulmü dünyaya ifşa etti. Çin, bölgeyi bir açık hava hapishanesine dönüştürmüş durumda. Ancak Türk milleti bu davanın sahibidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve devletimizin bu meseleye sahip çıkacağına olan inancımız tamdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

