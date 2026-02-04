Habertürk
        Haberleri

        "Seralarda şeffaf panellerle enerji tasarrufu sağlanabilir" önerisi

        YİĞİTHAN YILDIZ - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kürklü, seralarda çatı ve cephelere yerleştirilecek ışığı geçiren şeffaf güneş panelleriyle enerji tasarrufu ve üretiminin yapılabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:15 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:15
        "Seralarda şeffaf panellerle enerji tasarrufu sağlanabilir" önerisi
        Modern seracılık konusunda araştırma ve çalışmalar yapan Kürklü, AA muhabirine, örtü altı tarımda en önemli gider kalemlerinden birinin enerji olduğunu, bu nedenle enerji üretimi ve korunmasına yönelik yeni teknolojilerin sektörde belirleyici hale geldiğini ifade etti.

        Dünyada, özellikle Güney Kore'de ışığı geçiren fotovoltaik panel teknolojileri üzerine yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kürklü, bu sistemlerin enerji üretimi ile ışık geçirgenliğini bir arada sunduğunu kaydetti.

        Şeffaf panellerin seraların çatısına entegre edilmesinin mümkün olduğunu dile getiren Kürklü, şöyle konuştu:

        "Güneş ışığını geçiren ve elektrik üreten panellerin sera çatısına entegre edildiğini düşünün, sera kendi enerjisini kendisi üretecek. Şu an için verimi düşük olsa da zamanla daha verimli hale geleceğini tahmin ediyorum. Bu teknolojinin binaların pencerelerinde dahi kullanılabileceğini düşündüğümüzde, tam anlamıyla başarılması halinde inanılmaz bir potansiyel ortaya çıkacaktır."

        Üretilen enerjinin korunması noktasında yalıtım teknolojilerinin devreye girdiğini vurgulayan Kürklü, termal perdelerin ısıtma maliyetlerinde ciddi tasarruf sağladığını, bu sistemler sayesinde kullanılacak ısıtma kapasitesinin daha düşük seviyelerde tutulabildiğini bildirdi.

        - Bitkisel atıklar serada enerji kaynağına dönüşebiliyor

        Prof. Dr. Kürklü, seralardan çıkan bitkisel atıkların da enerji üretiminde değerlendirilebildiğine dikkati çekti.

        Bu atıkların sera ısıtmasında etkin şekilde kullanılabildiğini anlatan Kürklü, "Özellikle topraklı ya da topraksız ayrımı olmaksızın seralardan çıkan bitkisel artıkları kurutup, öğütüp, peletleyerek veya briketleyerek yakacak olarak kullandığımızda ciddi bir verim elde ediyoruz. Bir dönüm seradan çıkan atıklar, aynı seranın ısıtılmasında kullanıldığında içerideki sıcaklığı yaklaşık 7 derecede tutabiliyoruz." dedi.

        Enerji verimliliğinin yalnızca üretimle sınırlı olmadığını vurgulayan Kürklü, özellikle topraksız ve yüksek teknoloji seralarda sulama sonrası oluşan drenaj suyunun yeniden kullanımının su tasarrufu sağladığını ve gübre maliyetlerini düşürdüğünü kaydetti.

        Kürklü, "Eski seralarımızda bu suyu en yakındaki ırmağa veya dereye tahliye ediyorduk. Ancak güncel teknolojilerle bu drenaj suyunu tamamen toplayıp dezenfekte ederek yeniden sulamada kullanabiliyoruz." diye konuştu.

        - "Sera sektörü Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak"

        Türkiye'nin ölçek ve teknoloji açısından seracılıkta rekabet gücünün giderek arttığını ifade eden Kürklü, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Türkiye'de yaklaşık 22 bin dönüm yüksek teknolojili sera bulunuyor. Ülkenin farklı bölgelerinde ilan edilen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nin bir kısmı faaliyete geçti, bir kısmında ise altyapı çalışmaları sürüyor. Bu yatırımlarla sera sektörü, gelecekte Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır."

