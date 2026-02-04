Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'da kazada alev alan otomobildeki yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri alev aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:52 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da kazada alev alan otomobildeki yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri alev aldı.

        Avsallar Mahallesi D-400 kara yolunda seyir halinde olan Y.K. yönetimindeki 07 HUE 21 plakalı otomobil, aynı istikametteki K.A'nın kullandığı 20 BEB 09 otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulup bariyerlere çarpan K.A. idaresindeki araç alev aldı.

        Otomobildeki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!

        Benzer Haberler

        Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi
        Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi
        ANFAŞ, Fruit Logistica 2026'da Türkiye'yi dünyaya taşıyor
        ANFAŞ, Fruit Logistica 2026'da Türkiye'yi dünyaya taşıyor
        Alanya'da çarpışan araba alev topuna döndü
        Alanya'da çarpışan araba alev topuna döndü
        Manavgat Irmağı taştı, kenarındaki işletmeler sular altında kaldı Antalya M...
        Manavgat Irmağı taştı, kenarındaki işletmeler sular altında kaldı Antalya M...
        7 aylık hamile eşini vuran şüpheli ormanda yakalandı
        7 aylık hamile eşini vuran şüpheli ormanda yakalandı
        Kazada motosiklet sürücüsü minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
        Kazada motosiklet sürücüsü minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu