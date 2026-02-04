Alanya'da kazada alev alan otomobildeki yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri alev aldı. Avsallar Mahallesi D-400 kara yolunda seyir halinde olan Y.K. yönetimindeki 07 HUE 21 plakalı otomobil, aynı istikametteki K.A'nın kullandığı 20 BEB 09 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulup bariyerlere çarpan K.A. idaresindeki araç alev aldı. Otomobildeki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

