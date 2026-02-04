Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 04.02.2026 - 21:06 Güncelleme: 04.02.2026 - 21:06
        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 310,47 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile fişekleri ele geçirildi.

        Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

