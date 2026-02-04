Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 310,47 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile fişekleri ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

