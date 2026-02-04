Habertürk
        Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 225 öğrenciye uygulamalı eğitim

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 21:06 Güncelleme: 04.02.2026 - 21:06
        Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 7+1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamında 225 öğrenci eğitim görecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, model sayesinde öğrenciler, anlaşmalı 124 firmada saha deneyimi kazanacak.

        "Akdeniz Ziraat Sahada" sloganıyla üniversitede düzenlenen törende, uygulamalı eğitime katılacak öğrencilere önlükleri giydirildi.

        Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin tüketicilere ulaştırılması amacından teknolojinin kullanılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

        Bu nedenle bugün bir yarıyılın ardından mezun olacak ziraat mühendislerinin bu görevi yerine getireceğini kaydeden Erkan, "Türkiye'de tarımsal üretimin kesintiye uğramadan tüketicilere ulaştırılmasında en yetkin rolü siz oynayacaksınız. Fakültemizde özellikle Antalya'daki tarım potansiyelini dikkate alarak 7+1 uygulamalı eğitim modeline geçtik. Türkiye'nin 124 firmasından toplam 225 öğrencimiz sahaya çıkacak. Bunun dışında 42 öğrencimizi de Antalya dışına uğurlayacağız. 1 öğrencimizi de Erasmus kapsamında Polonya'da staja gönderiyoruz." diye konuştu.

        Program kapsamında Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Narin Ünal'a teşekkür plaketi takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

