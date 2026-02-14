Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da diyaliz hastası kadın 9 yıllık eşinin böbreğiyle yaşama tutundu

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde diyaliz hastası kadın, 9 yıllık eşinden yapılan böbrek nakliyle yaşama sarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 17:17 Güncelleme: 14.02.2026 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da diyaliz hastası kadın 9 yıllık eşinin böbreğiyle yaşama tutundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde diyaliz hastası kadın, 9 yıllık eşinden yapılan böbrek nakliyle yaşama sarıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Fatma Aydın Dönmez'e bacağındaki uyuşma nedeniyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

        Hamilelik sürecinde olduğu için böbrek değerleri daha da düşen Dönmez'e, bebeğini dünyaya getirdikten sonra böbrek nakli olması önerildi. Beş yıl diyalize giren Dönmez, eşi Deniz Dönmez'den yapılan böbrek nakliyle hayata bağlandı.

        Fatma Aydın Dönmez, bacağındaki ağrı nedeniyle gittiği hastanede yüksek tansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunu belirtti.

        Diyaliz sürecinin zorlu geçtiğini dile getiren Dönmez, "Bekledik ama organ bağışı çıkmadı. Eşim ısrar ediyordu, organ çıkmayınca donör oldu. Eşimin bana olan sevgisi, fedakarlığı, saygısı çok önemliydi. Böbreğini vererek, büyük fedakarlık yaptı, bana can verdi." ifadesini kullandı.

        Kocası Deniz Dönmez ise hayatı paylaştığı kişiyle böbreğini de paylaşmanın kendisi için kıymetli olduğunu kaydetti.

        Öte yandan, aynı hastanede 12 yıl önce kalp nakli olan Atilla Alay da yeni hayatına yeni kalbiyle devam ediyor. Yeni kalbiyle aşık olarak, beş yıl önce Nevin Alay ile evlenen Alay, kalp nakli sayesinde hayatta olduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Antalya'da kuvvetli yağış 7 ilçede hasara neden oldu, mahsur kalan hayvanla...
        Antalya'da kuvvetli yağış 7 ilçede hasara neden oldu, mahsur kalan hayvanla...
        Bakan Kacır: Son 23 yılda sağladığımız desteklerle teknoparklarımızın sayıs...
        Bakan Kacır: Son 23 yılda sağladığımız desteklerle teknoparklarımızın sayıs...
        Konyaaltı Sahili'nde selin izleri arasında deniz keyfi Yerli ve yabancı ken...
        Konyaaltı Sahili'nde selin izleri arasında deniz keyfi Yerli ve yabancı ken...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "120 milyar liralık yatırımı harekete geç...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "120 milyar liralık yatırımı harekete geç...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Antalya Teknokent AR-GE 4 binası açılışın...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Antalya Teknokent AR-GE 4 binası açılışın...
        Antalya Serik'te taşan ırmak suları tarım arazileri ve caddeleri sular altı...
        Antalya Serik'te taşan ırmak suları tarım arazileri ve caddeleri sular altı...