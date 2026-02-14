Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Ali Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener
Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 84 Enes Keskin), Ruan, Hagi (Dk. 66 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 84 Meschack), Güven Yalçın (Dk. 73 Mounie)
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Guilherme, Deniz Türüç (Dk. 64 Bardhi), Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Svendsen), Berkan Kutlu (Dk. 65 Jin-Ho), Olaigbe (Dk. 90 Gonçalves), Kramer, Muleka
Goller: Dk. 37 Ruan, Dk. 79 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor), Dk. 83 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Melih İbrahimoğlu, Dk. 45+2 Adil Demirbağ, Dk. 86 Kramer, Dk. 90+5 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 75 Janvier, Dk. 90+1 Aliti (Corendon Alanyaspor)
