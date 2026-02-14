Canlı
        Giriş: 14.02.2026 - 19:11 Güncelleme: 14.02.2026 - 19:11
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:AlanyaOba

        Hakemler: Ali Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener

        Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 84 Enes Keskin), Ruan, Hagi (Dk. 66 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 84 Meschack), Güven Yalçın (Dk. 73 Mounie)

        TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Guilherme, Deniz Türüç (Dk. 64 Bardhi), Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Svendsen), Berkan Kutlu (Dk. 65 Jin-Ho), Olaigbe (Dk. 90 Gonçalves), Kramer, Muleka

        Goller: Dk. 37 Ruan, Dk. 79 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor), Dk. 83 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 10 Melih İbrahimoğlu, Dk. 45+2 Adil Demirbağ, Dk. 86 Kramer, Dk. 90+5 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 75 Janvier, Dk. 90+1 Aliti (Corendon Alanyaspor)




        ANTALYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

