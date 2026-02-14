Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da devam ediyor

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, "Dezenformasyonla mücadele kamplarımız, gazetecilik kamplarımız ve bununla beraber gerçekleştirmiş olduğumuz medya, yeni medya, habercilik, gazetecilik içerikli programlarımız gençlerimizden çok rağbet görüyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 17:59 Güncelleme: 14.02.2026 - 17:59
        "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da devam ediyor
        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, "Dezenformasyonla mücadele kamplarımız, gazetecilik kamplarımız ve bununla beraber gerçekleştirmiş olduğumuz medya, yeni medya, habercilik, gazetecilik içerikli programlarımız gençlerimizden çok rağbet görüyor." dedi.

        Efendioğlu, Antalya'da Alaaddin Keykubat Kampı'nda iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik" kampı kapsamında gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, gençlerle birlikte olarak onların tasarladığı, onların gerçek anlamda ilgisini çeken projeleri, programları hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

        Gençlik kamplarında yaz dönemlerinde farklı yaş gruplarından gençleri misafir ettiklerini belirten Efendioğlu, "Dezenformasyonla mücadele kamplarımız, gazetecilik kamplarımız ve bununla beraber gerçekleştirmiş olduğumuz medya, yeni medya, habercilik, gazetecilik içerikli programlarımız gençlerimizden çok rağbet görüyor. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Çünkü bu çok teknik bir alan. Kendinizi geliştirebileceğiniz çok farklı alanların, ilerleyebileceğiniz çok farklı yolların olduğu bir alan." diye konuştu:

        Efendioğlu, üniversite yıllarını dolu şekilde geçirmesinin kendisi için faydalı olduğunu vurgulayarak, bu sayede mezun olduktan sonra kendisini çalışmak istediği alanı rahatlıkla seçerken bulduğunu ifade etti.

        Üniversite hayatında öğrencilerin yapması gereken birkaç temel konular olduğuna dikkati çeken Efendioğlu, şöyle konuştu:

        "Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimi aldım. Tıp Fakültesi'nden mezun olanların herhangi bir iş bulma kaygısı falan yok diyorsunuz. Hekim olarak çalışmaya başlıyoruz. Ama ben üniversite okuduğum dönemin büyük kısmını çalışarak geçirdim. Bir yandan derslere gittim, bir yandan otellerde, organizasyonlarda görev aldım. Yabancı dilde çevirmenlik yaptım. Bursa'da yurt dışından gelen grupları dolaştırdım. Avrupa Birliği projelerinde çalıştım. Mezun olduktan sonra bana en çok katkısı olan şey, üniversite yıllarındaki iş tecrübem olduğunu gördüm. Bir yerde yönetici adayı olduğunuz zaman eğer grup dinamiklerini iyi yönetebiliyorsanız, kendi kısıtlılıklarınızı, eksiklerinizi, geliştirmeniz gereken noktaları biliyorsanız, bunları iş hayatına erken atılarak tecrübe ettiyseniz, akranlarınızdan, diğer mezun olmuş olan kişilerden belki on adım önde başlıyorsunuz."

        - "Siz de pes etmeyin"

        Gazeteci Fulya Öztürk de "Kriz Dönemlerinde Gazetecilik ve Etik" konulu konuşmasında, Türkiye'de etik değerlere sahip çıkan, gerçekten milli meseleleri sahiplenen, düzgün ahlaklı gazetecilere ihtiyaç olduğunu söyledi.

        Gazetecilik yapmak için çok mücadele verdiğini vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

        "Hayatımın hiçbir yerinde torpilim olmadı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandım. Epey staj kovaladım, elemelerden geçerek staja alındık. Kader gayrete aşıktır ya çok gayret ettim, bu günlere geldik. Her çalışan belki de bulmuyor, karşılığını göremiyor. Kader kısmettir de aynı zamanda. Yine de ben hep umutkar olmanızdan yanayım. Medyada etik ve ahlaki değerlerden vazgeçmeden, çalışarak, torpil olmadan bir yerlere gelinebileceğinin kanıtı olduğumu düşünüyorum, çok şükür. O yüzden siz de pes etmeyin."

        Öztürk, görev yaptığı zorlu çalışmalardan örnekler vererek konuşmasını tamamladı.

        - "Savaş muhabiri savaşın bir parçası değildir ama tam ortasındadır"

        Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

