Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar güven tazeledi

        Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanlığına Onur Kacar, oy birliğiyle yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 19:52 Güncelleme: 14.02.2026 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar güven tazeledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanlığına Onur Kacar, oy birliğiyle yeniden seçildi.

        Dernek binasında düzenlenen ASKON Antalya Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Kacar’ın listesi oy birliğiyle kabul edildi.

        Kacar, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın ekonomik gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

        Yeni dönemde üyelerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak projeler üzerinde çalışacaklarını belirten Kacar, genç girişimcilerin desteklenmesi, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerinde üyelerin rehberlik edilmesi ve sektörel işbirliklerinin artırılmasının öncelikleri arasında yer alacağını söyledi.

        ASKON çatısı altında daha güçlü iş ekosistemi oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Kacar, eğitim, networking ve iş geliştirme faaliyetlerine de ağırlık verileceğini kaydetti.

        Kurul, yeni yönetim ve komisyon listelerinin belirlenmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
        Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
        Antalya Kaş'ta seralar sular altında kaldı
        Antalya Kaş'ta seralar sular altında kaldı
        Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
        "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da devam ediyor
        "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da devam ediyor