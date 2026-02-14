Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, takım olarak iyi sonuçları almaya çalışacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 20:39 Güncelleme: 14.02.2026 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, takım olarak iyi sonuçları almaya çalışacaklarını söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı tek kelimeyle 'kötü' olarak özetleyen Palut, Alanyaspor'un önde baskısına çalıştıklarını belirterek, "Tabii ki bütün oyunu önde baskıyla götüremezdik. Kompakt savunmada da bir duruş planımız vardı. Organizasyon olarak zaman zaman doğru eşleşmeleri bulduk ama burada ikili mücadele kazanma seviyemiz yeterli değildi. Aşağıdaydı." dedi.

        İkinci yarıda sistemde biraz değişikliğe gittiğini ifade eden Palut, ikinci yarıda daha kabul edilebilir bir başlangıç olduğunu belirtti.

        Palut, ikinci topları alan ve rakip sahada daha çok görülen bir Konyaspor takımını ikinci yarıda biraz da olsa gördüklerini vurgulayarak şunları söyledi:


        "Belki net pozisyon bulmakta zorlandık. Ama maç şu görüntüdeydi: 1-0 rakibimiz önde. Biz maçın sonuna kadar golü arayacağız. Ama bu arada kontrataklara da dikkat etmemiz gereken bir görüntü vardı. Sonuçta futbol bir hatalar oyunu. Basit bir hata sonucu oluşan penaltı ve 2-0. Ama kısa sürede farkı bire indirdik ve tekrar oyunu yakaladık. Maçta kalan 10-12 dakikalık zamanda da denedik ama etkili olamadık."

        Bugün Alanyaspor'un kendilerinden hem daha istekli hem de daha iyi olduğunu söyleyen Palut, bunun çözmeleri gereken bir sorun olduğunu vurguladı.


        Palut, takımının son derece tecrübeli oyunculardan kurulu olduğunun altını çizerek, "Ligin bütün seviyelerindeki mücadelenin içerisinde bulunmuş oyuncu grubuna sahibiz. Bir şekilde hep beraber taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Başta ben, ekibim, oyuncu grubumuz gecemizi gündüzümüze katmamız lazım. Moral olarak bulunduğumuz durumdan takımı yukarı çekmemiz lazım" diye konuştu.




        - "Bir önceki dönemde görmediğim kadar dağınık bir görüntü vardı"

        Bugünkü sorumluluğun tamamen kendisinde olduğunu belirten Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:


        "Bir önceki dönemde görmediğim kadar dağınık bir görüntü vardı ve bu beni açıkçası üzdü. Göztepe maçında daha istekli, daha elinden geleni yapan bir takımken bugünkü performansımız üzücüydü. Artık yarından itibaren buraya geri dönemem. Hatalarımdan ders almaktan başka buraya takılı kalamam. Sadece hatalarımdan ders alacağım. Oyuncularımıza daha iyi neleri neler yapabileceğimizi göstereceğim ve yolumuza yılmadan devam edeceğiz. Taraftarımız gerçekten bugün bir deplasman maçı olarak baktığımız zaman çok büyük destek verdi. Öncelikle mücadele olarak karşılığını veremedik maalesef ve sonuç olarak da üzdük, inşallah onları sevindireceğimiz günler çok çabuk bir şekilde gelecektir."

        Takımın uzun süredir galibiyet alamadığını ve bunun çözümün nasıl olacağına yönelik soruya Palut, kendilerini zorlu bir fikstürün beklediğine değindi.


        Bugünkü mücadelenin kağıt üzerinde zor görünmeyen bir takıma karşı bile yetersiz olduğunun altını çizen Palut, "Her takım değerli. Ama çok da büyük silahları olmayan bir takıma karşı bile bu şekilde oynarsak zor durumda kalırız. Ama demin bahsettiğim toparlanma sürecini, taşın altına elimizi sokma sürecini yaşarsak da rakip çok fark etmiyor. Bir kere savaşmamız lazım. Bir kere futbolda bu teknik taktikten öte bir kavram. Savaşmak, dertlenmek, elinden gelenin fazlasını yapmak. İlk önce bunu başarmamız lazım. Bunu da bu kadroyla yapacağız. Yıkmadan, yok etmeden ama var olan durumun tespitlerini de doğru yaparak takımımızdan daha fazlasını alacağız." ifadelerinde bulundu.

        Palut, üzerinde büyük bir yük hissettiğini kaydederek, bunu da aşacağına yönelik inancının tam olduğunu belirtti.




        - "Şu an için umudumu kaybettiğim oyuncum yok"

        Sonuç olarak olmasa bile sahadaki cansiperane mücadeleyi en yukarı çekmeye çalışacağının altını çizen Palut, oyuncu değişikliğinin neden 60. dakikadan sonra yaptığına yönelik soruya ise "İlk yarıda takımın çok kötü olduğunu gördüm ama 'bir 10 dakika acaba bir silkelenme yaşar mıyız?' diye değişiklik de yapmak istemedim. İkinci yarı başlangıç şansını vermek istedim." diye cevap verdi.

        Palut, takımda radikal bir karar alınıp kadro dışı bırakılacak oyuncuların olup olmayacağına yönelik soru üzerine "Şu an için olmayacak. Şu an için umudumu kaybettiğim oyuncum yok. Sadece biraz kalabalığız. Her oyuncuya şans vermek bazen bir takımda kadro disiplinini ve istikrarını kaybetmenize neden olabilir. Şu ana kadar tek zorlandığım yer aslında burası. Çünkü çok iyi çalışan oyuncular var. Ama işte kötü gidişin suçlusu ilan edermiş gibi de bazı oyuncuların üzerinden bir karar almayı ben kendi adıma yönetimimize tavsiye etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

        İlhan Palut, uzun süredir kazanamayan takımın Galatasaray maçında reaksiyon gösterip göstermeyeceğine yönelik soruya bugünkü maçta da bu reaksiyonu beklediğini söyledi.

        Artık şu maç, bu maç diye bakamayacağını anlatan Palut, "Bizim her maç savaşmamız gerekiyor. Galatasaray maçı da bunlardan bir tanesi. Hiçbir maçı oynamadan kayıp hanesine yazmıyoruz. 'Bugün Galatasaray maçı, haftaya Başakşehir maçı var. Hadi Gençlerbirliği maçından sonra başlarız' gibi bir düşünceyi kabul etmiyorum. Bulunduğumuz durum her maç için savaşmayı gerektiriyor. Sonuç önemli ama ilk önce bu üzerimizdeki ölü toprağını atmamız gerekir. Eğer atarsak sonuçlar gelir." diyerek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev maçta goller var!
        Dev maçta goller var!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        İlhan Palut: "Hep beraber taşın altına elimizi koymamız gerekiyor''
        İlhan Palut: "Hep beraber taşın altına elimizi koymamız gerekiyor''
        ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar güven tazeledi
        ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar güven tazeledi
        Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
        Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
        Antalya Kaş'ta seralar sular altında kaldı
        Antalya Kaş'ta seralar sular altında kaldı