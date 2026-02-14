Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, takım olarak iyi sonuçları almaya çalışacaklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı tek kelimeyle 'kötü' olarak özetleyen Palut, Alanyaspor'un önde baskısına çalıştıklarını belirterek, "Tabii ki bütün oyunu önde baskıyla götüremezdik. Kompakt savunmada da bir duruş planımız vardı. Organizasyon olarak zaman zaman doğru eşleşmeleri bulduk ama burada ikili mücadele kazanma seviyemiz yeterli değildi. Aşağıdaydı." dedi.



İkinci yarıda sistemde biraz değişikliğe gittiğini ifade eden Palut, ikinci yarıda daha kabul edilebilir bir başlangıç olduğunu belirtti.



Palut, ikinci topları alan ve rakip sahada daha çok görülen bir Konyaspor takımını ikinci yarıda biraz da olsa gördüklerini vurgulayarak şunları söyledi:





"Belki net pozisyon bulmakta zorlandık. Ama maç şu görüntüdeydi: 1-0 rakibimiz önde. Biz maçın sonuna kadar golü arayacağız. Ama bu arada kontrataklara da dikkat etmemiz gereken bir görüntü vardı. Sonuçta futbol bir hatalar oyunu. Basit bir hata sonucu oluşan penaltı ve 2-0. Ama kısa sürede farkı bire indirdik ve tekrar oyunu yakaladık. Maçta kalan 10-12 dakikalık zamanda da denedik ama etkili olamadık."



Bugün Alanyaspor'un kendilerinden hem daha istekli hem de daha iyi olduğunu söyleyen Palut, bunun çözmeleri gereken bir sorun olduğunu vurguladı.





Palut, takımının son derece tecrübeli oyunculardan kurulu olduğunun altını çizerek, "Ligin bütün seviyelerindeki mücadelenin içerisinde bulunmuş oyuncu grubuna sahibiz. Bir şekilde hep beraber taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Başta ben, ekibim, oyuncu grubumuz gecemizi gündüzümüze katmamız lazım. Moral olarak bulunduğumuz durumdan takımı yukarı çekmemiz lazım" diye konuştu.









- "Bir önceki dönemde görmediğim kadar dağınık bir görüntü vardı"



Bugünkü sorumluluğun tamamen kendisinde olduğunu belirten Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bir önceki dönemde görmediğim kadar dağınık bir görüntü vardı ve bu beni açıkçası üzdü. Göztepe maçında daha istekli, daha elinden geleni yapan bir takımken bugünkü performansımız üzücüydü. Artık yarından itibaren buraya geri dönemem. Hatalarımdan ders almaktan başka buraya takılı kalamam. Sadece hatalarımdan ders alacağım. Oyuncularımıza daha iyi neleri neler yapabileceğimizi göstereceğim ve yolumuza yılmadan devam edeceğiz. Taraftarımız gerçekten bugün bir deplasman maçı olarak baktığımız zaman çok büyük destek verdi. Öncelikle mücadele olarak karşılığını veremedik maalesef ve sonuç olarak da üzdük, inşallah onları sevindireceğimiz günler çok çabuk bir şekilde gelecektir."



Takımın uzun süredir galibiyet alamadığını ve bunun çözümün nasıl olacağına yönelik soruya Palut, kendilerini zorlu bir fikstürün beklediğine değindi.





Bugünkü mücadelenin kağıt üzerinde zor görünmeyen bir takıma karşı bile yetersiz olduğunun altını çizen Palut, "Her takım değerli. Ama çok da büyük silahları olmayan bir takıma karşı bile bu şekilde oynarsak zor durumda kalırız. Ama demin bahsettiğim toparlanma sürecini, taşın altına elimizi sokma sürecini yaşarsak da rakip çok fark etmiyor. Bir kere savaşmamız lazım. Bir kere futbolda bu teknik taktikten öte bir kavram. Savaşmak, dertlenmek, elinden gelenin fazlasını yapmak. İlk önce bunu başarmamız lazım. Bunu da bu kadroyla yapacağız. Yıkmadan, yok etmeden ama var olan durumun tespitlerini de doğru yaparak takımımızdan daha fazlasını alacağız." ifadelerinde bulundu.



Palut, üzerinde büyük bir yük hissettiğini kaydederek, bunu da aşacağına yönelik inancının tam olduğunu belirtti.









- "Şu an için umudumu kaybettiğim oyuncum yok"



Sonuç olarak olmasa bile sahadaki cansiperane mücadeleyi en yukarı çekmeye çalışacağının altını çizen Palut, oyuncu değişikliğinin neden 60. dakikadan sonra yaptığına yönelik soruya ise "İlk yarıda takımın çok kötü olduğunu gördüm ama 'bir 10 dakika acaba bir silkelenme yaşar mıyız?' diye değişiklik de yapmak istemedim. İkinci yarı başlangıç şansını vermek istedim." diye cevap verdi.



Palut, takımda radikal bir karar alınıp kadro dışı bırakılacak oyuncuların olup olmayacağına yönelik soru üzerine "Şu an için olmayacak. Şu an için umudumu kaybettiğim oyuncum yok. Sadece biraz kalabalığız. Her oyuncuya şans vermek bazen bir takımda kadro disiplinini ve istikrarını kaybetmenize neden olabilir. Şu ana kadar tek zorlandığım yer aslında burası. Çünkü çok iyi çalışan oyuncular var. Ama işte kötü gidişin suçlusu ilan edermiş gibi de bazı oyuncuların üzerinden bir karar almayı ben kendi adıma yönetimimize tavsiye etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.



İlhan Palut, uzun süredir kazanamayan takımın Galatasaray maçında reaksiyon gösterip göstermeyeceğine yönelik soruya bugünkü maçta da bu reaksiyonu beklediğini söyledi.



Artık şu maç, bu maç diye bakamayacağını anlatan Palut, "Bizim her maç savaşmamız gerekiyor. Galatasaray maçı da bunlardan bir tanesi. Hiçbir maçı oynamadan kayıp hanesine yazmıyoruz. 'Bugün Galatasaray maçı, haftaya Başakşehir maçı var. Hadi Gençlerbirliği maçından sonra başlarız' gibi bir düşünceyi kabul etmiyorum. Bulunduğumuz durum her maç için savaşmayı gerektiriyor. Sonuç önemli ama ilk önce bu üzerimizdeki ölü toprağını atmamız gerekir. Eğer atarsak sonuçlar gelir." diyerek sözlerini tamamladı.

