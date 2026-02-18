AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları üyeleri "Ramazan Yollarda" projesiyle gençlerle buluşacak

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları üyeleri, "Ramazan Yollarda" projesi kapsamında ramazan ayı boyunca il merkezi ve 19 ilçede gençler ve çocuklarla bir araya gelecek.



AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan, yaptığı açıklamada, bu yıl hazırladıkları birçok etkinlikle ramazan ruhunu yaşatacaklarını bildirdi.





"Ramazan Yollarda" projesiyle çocuklar ve gençlerle buluşacaklarını belirten Alkan, ilçelerdeki camiler ve merkezi noktalarda teravih sonrası etkinlikler düzenleyerek, hem ramazanın ruhunu yaşatacaklarını hem de gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacaklarını ifade etti.



Ana kademe programlarına ek olarak "Gençlik Sofrası" etkinliklerinin de ramazanda devam edeceğini aktaran Alkan, ayrıca geçmiş dönemlerde teşkilata emek veren üyelere yönelik "Vefa Sahuru" programının düzenleneceğini dile getirdi.



Gençlik Kolları olarak ramazan boyunca gençler, üniversite öğrencileri ve partinin geçmiş dönem mensuplarıyla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini belirten Alkan, şöyle devam etti:



"Üniversite öğrencilerine özel 'Kampüs İftarları' ve yabancı öğrenciler için 'Uluslararası Öğrenci İftarları' programları da ramazan süresince gerçekleştirilecek. Teravih sonrası 'Sahura Beş Bin Adım' programları ile gençlerimizin sportif olarak aktif olmasını destekliyoruz. Ayrıca uygun kent meydanlarında kurulacak 'Gençlik Çadırları' ile ramazan boyunca gençlerimizle irtibatımızı sürdüreceğiz."



- "İftara 5 Kala" projesiyle ikramlıklar dağıtılacak



Alkan, ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler, engelli, yaşlı, şehit, gazi, öksüz ve yetimlere yönelik iftar ve sahur öncesi ziyaretlerin yapılacağını vurgulayarak, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla yeni yuva kuran genç çiftlerin ramazan boyunca ziyaret edileceğini kaydetti.



AK Parti Antalya İl Gençlik Kollarının, iftara yetişemeyen vatandaşlar için "İftara 5 Kala" projesiyle çeşitli ikramlıklar dağıtacağını dile getiren Alkan, "Geceye Işık Tutan AK Gençlik" etkinlikleri ile sahurda ikramlar sunulacağını bildirdi.



Alkan, ramazan ruhunu her yaştan vatandaşa hissettirmek için çalışacaklarını ifade etti.

