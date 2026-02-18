Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları üyeleri "Ramazan Yollarda" projesiyle gençlerle buluşacak

        AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları üyeleri, "Ramazan Yollarda" projesi kapsamında ramazan ayı boyunca il merkezi ve 19 ilçede gençler ve çocuklarla bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 19:13 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları üyeleri "Ramazan Yollarda" projesiyle gençlerle buluşacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları üyeleri, "Ramazan Yollarda" projesi kapsamında ramazan ayı boyunca il merkezi ve 19 ilçede gençler ve çocuklarla bir araya gelecek.

        AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan, yaptığı açıklamada, bu yıl hazırladıkları birçok etkinlikle ramazan ruhunu yaşatacaklarını bildirdi.


        "Ramazan Yollarda" projesiyle çocuklar ve gençlerle buluşacaklarını belirten Alkan, ilçelerdeki camiler ve merkezi noktalarda teravih sonrası etkinlikler düzenleyerek, hem ramazanın ruhunu yaşatacaklarını hem de gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

        Ana kademe programlarına ek olarak "Gençlik Sofrası" etkinliklerinin de ramazanda devam edeceğini aktaran Alkan, ayrıca geçmiş dönemlerde teşkilata emek veren üyelere yönelik "Vefa Sahuru" programının düzenleneceğini dile getirdi.

        Gençlik Kolları olarak ramazan boyunca gençler, üniversite öğrencileri ve partinin geçmiş dönem mensuplarıyla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini belirten Alkan, şöyle devam etti:

        "Üniversite öğrencilerine özel 'Kampüs İftarları' ve yabancı öğrenciler için 'Uluslararası Öğrenci İftarları' programları da ramazan süresince gerçekleştirilecek. Teravih sonrası 'Sahura Beş Bin Adım' programları ile gençlerimizin sportif olarak aktif olmasını destekliyoruz. Ayrıca uygun kent meydanlarında kurulacak 'Gençlik Çadırları' ile ramazan boyunca gençlerimizle irtibatımızı sürdüreceğiz."

        - "İftara 5 Kala" projesiyle ikramlıklar dağıtılacak

        Alkan, ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler, engelli, yaşlı, şehit, gazi, öksüz ve yetimlere yönelik iftar ve sahur öncesi ziyaretlerin yapılacağını vurgulayarak, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla yeni yuva kuran genç çiftlerin ramazan boyunca ziyaret edileceğini kaydetti.

        AK Parti Antalya İl Gençlik Kollarının, iftara yetişemeyen vatandaşlar için "İftara 5 Kala" projesiyle çeşitli ikramlıklar dağıtacağını dile getiren Alkan, "Geceye Işık Tutan AK Gençlik" etkinlikleri ile sahurda ikramlar sunulacağını bildirdi.

        Alkan, ramazan ruhunu her yaştan vatandaşa hissettirmek için çalışacaklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Turizmde 30-44 yaş arasındakiler daha fazla para harcıyor
        Turizmde 30-44 yaş arasındakiler daha fazla para harcıyor
        Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'a açtığı manevi tazminat davasını kazan...
        Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'a açtığı manevi tazminat davasını kazan...
        Trendyol 1. Lig : Serikspor: 2 - Çorum FK: 3
        Trendyol 1. Lig : Serikspor: 2 - Çorum FK: 3
        Antalya'da sahilde ölü inek bulundu
        Antalya'da sahilde ölü inek bulundu
        Antalya, Isparta ve Burdur'da süslenen okullarda ramazan heyecanı yaşatılıy...
        Antalya, Isparta ve Burdur'da süslenen okullarda ramazan heyecanı yaşatılıy...
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig