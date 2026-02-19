Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'da dev dalgaların restorana verdiği hasar kamerada

        Antalya'nın Alanya ilçesinde fırtınanın etkisiyle oluşan dev dalgaların restorana hasar vermesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:30 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:30
        Alanya'da dev dalgaların restorana verdiği hasar kamerada
        Antalya'nın Alanya ilçesinde fırtınanın etkisiyle oluşan dev dalgaların restorana hasar vermesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçede dünden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Kleopatra ve Damlataş plajlarında dev dalgalar oluştu.

        Sahil bölgesindeki bazı plaj büfeleri ile Dinek Mahallesi'ndeki bir balık restoranı, dalgalar nedeniyle zarar gördü.

        - Dalgaların içeriye girme anı kameraya yansıdı

        Balık restoranında dün bir personelin temizlik yaptığı, 2 kişinin de yemek yediği sırada dev dalgalar içeriye girdi.

        Camların kırıldığı restorandaki 2 müşteri dalgadan kaçmaya çalıştı. Masa ve sandalyelerin su altında kaldığı olayda, bir personel de suda yuvarlandı.

        Dalgaların hasar verdiği restorandaki o anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

