Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da orman yangınlarında atıkların rolü değerlendirildi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Akdeniz Araştırma Derneği'yle ortaklaşa yürüttüğü "Orman Yangınlarında Atıkların Rolü: Topluluk Temelli Farkındalık ve Çözüm Stratejileri" projesinin son toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 12:52 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da orman yangınlarında atıkların rolü değerlendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Akdeniz Araştırma Derneği'yle ortaklaşa yürüttüğü "Orman Yangınlarında Atıkların Rolü: Topluluk Temelli Farkındalık ve Çözüm Stratejileri" projesinin son toplantısı gerçekleştirildi.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Avrupa Birliği Sivil Katılım Hibe Programı" kapsamında desteklenen projenin toplantısı, belediye hizmet binasında düzenlendi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, toplantıda yaptığı konuşmada, 2021'de Manavgat'ta yaşanan orman yangınında 60 bin hektar alanın yandığını hatırlattı.

        Proje kapsamında atıkların rolünün dikkate alındığını ve çözüm yollarının tartışıldığını aktaran Atasoy, "Proje bir kez daha gösterdi ki orman yangınlarıyla mücadele yalnızca müdahale kapasitesiyle değil önleyici politikalar ve doğru atık yönetimiyle mümkündür. Bu da kurumlar arası güçlü bir işbirliğiyle başarıya ulaşabilir." ifadelerini kullandı.


        Doğu Akdeniz Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gökhan Ergan da projenin amacının, ormandaki atıklarla ilgili yapılması gereken çalışmaları belirlemek ve bu konuda paydaşlarla bir araya gelerek uygun bir çözüm stratejisi oluşturmak olduğunu kaydetti.

        Ergan, Antalya yerelinde projeyi yaygınlaştırarak insanların ulaşabilecekleri bir modele dönüştürmek istediklerini bildirdi.

        Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral, proje koordinatörü Nurbahar Usta, akademisyenler ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak

        Benzer Haberler

        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
        Restorana vuran dev dalganın çalışanı sürüklendiği anlar kamerada
        Restorana vuran dev dalganın çalışanı sürüklendiği anlar kamerada
        Kepez'de heyelan riskine müdahale
        Kepez'de heyelan riskine müdahale
        Kepez iftar sofralarında ve Ramazan etkinliklerinde buluşuyor
        Kepez iftar sofralarında ve Ramazan etkinliklerinde buluşuyor
        Kurtuluş Savaşı'nda Antalya'nın ilk sivil şehidi olan Mustafa Haşmet anıldı
        Kurtuluş Savaşı'nda Antalya'nın ilk sivil şehidi olan Mustafa Haşmet anıldı
        Antalya'nın tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi'nde 'tente' krizi
        Antalya'nın tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi'nde 'tente' krizi