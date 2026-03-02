Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        POYD ve Kapadokya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ile Kapadokya Üniversitesi arasında, konaklama sektöründeki gücü akademik temelle birleştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 12:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        POYD ve Kapadokya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ile Kapadokya Üniversitesi arasında, konaklama sektöründeki gücü akademik temelle birleştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, protokol, POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu ve Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar tarafından imzalandı.

        Saatçioğlu, sektörün geleceğini, akademinin rehberliğinde ve profesyonel yönetim ilkeleriyle inşa etmeye devam ettiklerini belirtti.

        İşbirliğiyle, eğitim süreçlerinin sahadaki gerçek ihtiyaçlara göre üniversite nezdinde yapılandırılması ve turizm yönetiminde teorik derinlik ile uygulama pratiklerinin entegrasyonu sağlanacak.

        Protokolle, turizm sektöründeki stratejilerin akademik araştırmalar ve güncel verilerle güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Döşemealtı'nda küçükbaş hayvanlara ücretsiz parazit uygulaması
        Döşemealtı'nda küçükbaş hayvanlara ücretsiz parazit uygulaması
        Tazelenme Üniversitesi bahar dönemi öğrencileri Kepez Belediyesi'nde gönüll...
        Tazelenme Üniversitesi bahar dönemi öğrencileri Kepez Belediyesi'nde gönüll...
        Kepez Kitap Fuarı 27 Mart'ta kapılarını açıyor
        Kepez Kitap Fuarı 27 Mart'ta kapılarını açıyor
        AKRA Gran Fondo Antalya'da pedallar 'Yeşil Gelecek' için dönecek
        AKRA Gran Fondo Antalya'da pedallar 'Yeşil Gelecek' için dönecek
        Antalya'da Şubat ayında meyve işlem miktar endeksi yüzde 21,34 azaldı
        Antalya'da Şubat ayında meyve işlem miktar endeksi yüzde 21,34 azaldı
        Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu: 3 yaralı
        Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu: 3 yaralı