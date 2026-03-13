        Antalyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, rakibi iyi analiz edip doğru stratejiyle üç puan kazandıklarını söyledi.

        Giriş: 13.03.2026 - 23:04 Güncelleme:
        Yılmaz, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor karşısında nasıl oynanması gerekirse öyle oynadıklarını belirtti.

        Antalya deplasmanında istediklerini yapabildiklerini dile getiren Yılmaz, "Antalyaspor'u iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Biz bugün doğru oyunla tamamen geçiş üzerine bütün planımızı, stratejimizi kurduk ve bunda da muvaffak olduk. Antalyaspor'u bu kadar rahat geçeceğimizi beklemiyordum. Antalyaspor aşağılarda, zor bir durumda. Futbolun şakası olmaz. Daha sert, daha agresif bir Antalyaspor bekliyorduk." diye konuştu.

        Antalyalı olduğuna değinen Yılmaz, Antalyaspor'u çok sevdiğini, takımın en kısa sürede toparlanacağına inandığını ifade etti.

        Burak Yılmaz, ligde kalmak için bir takıma 34 puanın yeteceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

