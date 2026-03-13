Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME- Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 19 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Antalya'da Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden, eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de aralarında bulunduğu 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 23:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan aralarında Turgay Genç'in de bulunduğu 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapılarak 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğunu tespit ederek operasyon düzenlemişti. Eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 1'i firari, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

