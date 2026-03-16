Muratpaşa'da "Turunç Masa"ya şubatta 13 bin 448 başvuru yapıldı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Turunç Masa"ya, şubat ayında 13 bin 448 başvuru yapıldığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başvuruların yüzde 80,98'i çağrı merkezi aracılığıyla, 1714'ü de internet sitesi, e-posta, CİMER ve sosyal medya kanallarından yapıldı.



Başvuru masası ekipleri şubat boyunca 24 bin 607 kişiyle birebir iletişim kurdu.



Müdürlükler bazında en fazla başvuru, 3 bin 836 kayıtla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılırken, Sağlık İşleri Müdürlüğü 1802 başvuru aldı.



Şubatta en fazla başvuru, 879 taleple Güzeloba Mahallesi'nden geldi. Bunu, 592 başvuruyla Kızılarık ve 574 başvuruyla Çağlayan Mahallesi izledi.



