Aksu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, Aksu ilçesinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda T.D'yi gözaltına aldı.



Şüphelinin ev ve serasında yapılan aramalarda, 243 gram skunk, 5 saksı içerisinde yetiştirilmiş skunk bitkisi, hassas terazi, iklimlendirme çadırı ile uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan araç ve gereçler ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.







