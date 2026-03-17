Alanya'da muz serasına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin muz serasına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.



Mustafa Bahadırhan Gidemen (28) idaresindeki 07 AYG 376 plakalı otomobil, Uğrak Mahallesi'nde kontrolden çıkarak muz serasına devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobil sürücüsü Gidemen ile araçta yolcu olarak bulunan A.B.G. (27) yaralandı.



Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Bahadırhan Gidemen, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



A.B.G'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

