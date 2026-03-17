Alanya'da firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T'nin (25) yakalanması için çalışma başlatıldı. Saray Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.