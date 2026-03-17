Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 367 kişi yakalandı

Antalya merkez ve ilçelerinde jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 367 kişi yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.



Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 119 hükümlünün de aralarında olduğu 367 kişi yakalandı.



Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

