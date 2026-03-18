Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen saha uygulamasında M.B'nin (37) "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 20 yıl, H.D.S'nin ise "kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

